Noticias Ourense
Noticias Ourense 07/04/2026
MARTES 07.04.26 1.- El Centro de Interpretación dos Parques Naturais en Quintela: la demolición de la vergüenza 2.- O Grupo municipal socialista presenta emendas á ordenanza urbanística 3.- Cuatro detenidos por trata de seres humanos y explotación sexual en un club de Coles 4.- CEO y Diputación refuerzan el programa ExportOU 5.- Las sanciones repuntan en Ourense en 2025 6.- Más de 160.000 ourensanos preparan la Declaración de la Renta 7.- Los Bancos de Alimentos presentan una nueva herramienta, PlanB 8.- El Consejo de Ministros otorga la autorización de inversión extranjera directa a la Mina de Penouta