Noticias Ourense
Noticias Ourense 07/05/2026
JUEVES 07.05.26 1.- La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde 2.- Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos. 3.- La Xunta archiva la denuncia de Jácome contra el interventor 4.- Protesta de las escuelas infantiles 5.- Presentación da campaña de actividades de verán da estación de Manzaneda 6.- La UVigo tendrá a su primera rectora 7.- La AECC de Ourense sale a la calle por su tradicional cuestación. 8.- Foro La Región. Luis del Val 9.- Ourense reúne a especialistas en cirugía de mama de España y Portugal