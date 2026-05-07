Noticias Ourense 07/05/2026

01/05/2026

1.- Solo ocho de los 92 municipios de la provincia alcanzan el pleno empleo. Arnoia, Vilariño de Conso y el área metropolitana lideran la ocupación mientras que 20 concellos de Ourense sufren un paro elevado.

2.- Ribadavia acoge la 63 Feira do Viño do Ribeiro, una cita que convierte la villa en el epicentro del vino, la gastronomía y la cultura gallega.

3.- Verín celebra hoy su Festa dos maios.