Noticias Ourense

Noticias Ourense 07/05/2026

JUEVES 07.05.26 1.- La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde 2.- Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos. 3.- La Xunta archiva la denuncia de Jácome contra el interventor 4.- Protesta de las escuelas infantiles 5.- Presentación da campaña de actividades de verán da estación de Manzaneda 6.- La UVigo tendrá a su primera rectora 7.- La AECC de Ourense sale a la calle por su tradicional cuestación. 8.- Foro La Región. Luis del Val 9.- Ourense reúne a especialistas en cirugía de mama de España y Portugal

Información Noticias

Noticias Ourense 07/05/2026

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Sinopsis

JUEVES 07.05.26 1.- La Fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con su sueldo de alcalde 2.- Extractos del grupo municipal de Democracia Ourensana revelan vaciados de dinero masivos. 3.- La Xunta archiva la denuncia de Jácome contra el interventor 4.- Protesta de las escuelas infantiles 5.- Presentación da campaña de actividades de verán da estación de Manzaneda 6.- La UVigo tendrá a su primera rectora 7.- La AECC de Ourense sale a la calle por su tradicional cuestación. 8.- Foro La Región. Luis del Val 9.- Ourense reúne a especialistas en cirugía de mama de España y Portugal

Ficha técnica

Emisión

07/05/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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