Noticias Ourense
Noticias Ourense 07/08/2026
VIERNES 07.08.26 1.- Recomendacións para gozar do eclipse de xeito seguro 2.- Doce incendios en mes y medio en el entorno al borde de las vías del tren en Ourense 3.- O BNG denuncia que a xestión da compra e da licitación dos autobuses foi "un despropósito" que xa lle custa millóns ás arcas municipais 4.- Día de feira en Ourense 5.- Caen en Ourense dos fugitivos reclamados internacionalmente 6.- Tres plazas médicas en Ourense para atender pacientes en casa 7.- Ourense afronta un fin de semana de calor y riesgo de lluvia