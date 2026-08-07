Noticias Ourense

Noticias Ourense 07/08/2026

VIERNES 07.08.26 1.- Recomendacións para gozar do eclipse de xeito seguro 2.- Doce incendios en mes y medio en el entorno al borde de las vías del tren en Ourense 3.- O BNG denuncia que a xestión da compra e da licitación dos autobuses foi "un despropósito" que xa lle custa millóns ás arcas municipais 4.- Día de feira en Ourense 5.- Caen en Ourense dos fugitivos reclamados internacionalmente 6.- Tres plazas médicas en Ourense para atender pacientes en casa 7.- Ourense afronta un fin de semana de calor y riesgo de lluvia

Información Noticias

Noticias Ourense 07/08/2026

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Sinopsis

VIERNES 07.08.26 1.- Recomendacións para gozar do eclipse de xeito seguro 2.- Doce incendios en mes y medio en el entorno al borde de las vías del tren en Ourense 3.- O BNG denuncia que a xestión da compra e da licitación dos autobuses foi "un despropósito" que xa lle custa millóns ás arcas municipais 4.- Día de feira en Ourense 5.- Caen en Ourense dos fugitivos reclamados internacionalmente 6.- Tres plazas médicas en Ourense para atender pacientes en casa 7.- Ourense afronta un fin de semana de calor y riesgo de lluvia

Ficha técnica

Emisión

07/08/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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