Noticias Ourense

Noticias Ourense 07/09/2026

1.- La crisis de nacimientos deriva en una acusada caída de escolares en la provincia.

2.- Salen a la luz las desastrosas condiciones en las que se encontraba el Club Descanso y sus trabajadoras.

3.- Hoy comienza una nueva fase del Proyecto Xenoma Galicia que recogerá nuevas muestras.

Información Noticias

Noticias Ourense 07/09/2026

Noticias Ourense 7/9/26

Sinopsis

1.- La crisis de nacimientos deriva en una acusada caída de escolares en la provincia de Ourense

“Vuelta al cole”

2.- La vida interior de El Descanso: mugre, violencia, drogas y esclavas sexuales.

“Esclavas sexuales”

3.- La Xunta inicia en Ourense la toma de muestras para la nueva fase del Proyecto Xenoma

“Xenoma Galicia”

4.- O CHUO recibe 26 estudantes de sexto de Medicina 

“Formación”

5.- A Xunta autoriza a aceptación polo SERGAS da metade dunha herdanza valorada en máis de 92.000 euros

“Herdanza”

6.- Presentación do Plan de Obras de Barbadás

“Plan de Obras de Barbadás”

7.- Xosé Lois González “O Carrabouxo” recibe o XLII Premio Celanova Casa dos Poetas

“Premio Celanova Casa dos Poetas”

8.- Concertos Xacobeo

“Concertos Xacobeo”

9.- Una preparación de altura en los Stage La Región del Club Ciclista Maceda

“Stage La Región”

Ficha técnica

Emisión

07/09/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats