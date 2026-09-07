Noticias Ourense 07/09/2026

Sinopsis
1.- La crisis de nacimientos deriva en una acusada caída de escolares en la provincia de Ourense
“Vuelta al cole”
2.- La vida interior de El Descanso: mugre, violencia, drogas y esclavas sexuales.
“Esclavas sexuales”
3.- La Xunta inicia en Ourense la toma de muestras para la nueva fase del Proyecto Xenoma
“Xenoma Galicia”
4.- O CHUO recibe 26 estudantes de sexto de Medicina
“Formación”
5.- A Xunta autoriza a aceptación polo SERGAS da metade dunha herdanza valorada en máis de 92.000 euros
“Herdanza”
6.- Presentación do Plan de Obras de Barbadás
“Plan de Obras de Barbadás”
7.- Xosé Lois González “O Carrabouxo” recibe o XLII Premio Celanova Casa dos Poetas
“Premio Celanova Casa dos Poetas”
8.- Concertos Xacobeo
“Concertos Xacobeo”
9.- Una preparación de altura en los Stage La Región del Club Ciclista Maceda
“Stage La Región”