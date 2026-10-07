Noticias Ourense
Noticias Ourense 07/10/2026
MIÉRCOLES 07.10.26 1.- O PP reclama transparencia sobre o parque de Coto de Canedo 2.- Valcárcel pacta con Democracia Ourensana 3 .- El 97% de los ayuntamientos paga más rápido que Ourense 4.- Así se encuentran los principales proyectos pendientes del estado en ourense 5.- Los grandes propietarios solo controlan un 2% del mercado inmobiliario ourensano 6.- Una ourensana pierde 30.000€ tras enamorarse de un falso médico militar en Facebook 7.- Presentación de la nueva campaña de dinamización “La Muñeca Dorada” 8.- Galicia tramita una ley pionera contra el acoso y la violencia digital