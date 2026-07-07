Noticias Ourense
Noticias Ourense 07/07/2026
MARTES 07.07.26 1.- Aparatoso accidente múltiple junto a la gasolinera de Gustei 2.- La paradoja el calor en Ourense: de 55 muertes este verano en Galicia, la provincia sólo registró una 3.- Chapuzones de alto riesgo en el Puente Romano de Ourense 4.- Comité Provincial contra Incendios Forestais 5.- Reunión do Consello asesor de Ultreia Galicia 6.- Jácome se escuda en una ley anti ETA para ocultar su patrimonio privado 7.- El campus oferta más de 1.000 plazas para nuevos alumnos 8.- Borrado de huella digital y educación en la red destacan en el proyecto de ley digital de la Xunta 9.- Liña de axudas para a dinamización comercial Asociación de Floristas 10.- Presentación Entroido de Verán e Carreira do Pulpo en Carballiño