Noticias Ourense
Noticias Ourense 08/04/2026
MIÉRCOLES 08.04.26 1.- La A-52, una sucesión de parches en el principal enlace de Ourense con el resto de España 2.- O BNG denuncia que ao persoal do guindastre municipal se lle adebeda a nómina do mes de marzo 3.- Las mujeres del club de alterne de Coles: entre drogas, techos caídos y ratas 4.- El Concello de Ourense acumula ya 28,3 millones en impagos 5.- Presentación do IV Salón do Vehículo Clásico 6.- Día Internacional del Pueblo Gitano 7.- La Ribeira Sacra ve crecer sus visitantes casi un 5% 8.- Cada ourensano tira 26 kilos de comida a la basura de casa