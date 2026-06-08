Noticias Ourense

Noticias Ourense 08/06/2026

LUNES 08.06.26 1.- La ZBE afecta a uno de cada tres vehículos de la ciudad de Ourense 2.- Un tercio de los profesores de la UVigo se jubilarán en diez años 3.- La Policía Nacional entrega a escolares carnets de ciberexpert@s 4.- Xornada Provincial do Terceiro Sector 5.- A Deputación mobiliza 344.000 euros para apoiar aos concellos, o deporte e a cultura 6.- O Parque Acuático de Monterrei abrirá do 19 de xuño ao 13 de setembro 7.- Allariz despediu a Festa do Boi con paixón e fervor 8.- Inauguración Exposición Filatélica "De Turismo por España" 9.- Música de varias generaciones conquista el festival Ou Yeah!

Información Noticias

Noticias Ourense 08/06/2026

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Sinopsis

LUNES 08.06.26 1.- La ZBE afecta a uno de cada tres vehículos de la ciudad de Ourense 2.- Un tercio de los profesores de la UVigo se jubilarán en diez años 3.- La Policía Nacional entrega a escolares carnets de ciberexpert@s 4.- Xornada Provincial do Terceiro Sector 5.- A Deputación mobiliza 344.000 euros para apoiar aos concellos, o deporte e a cultura 6.- O Parque Acuático de Monterrei abrirá do 19 de xuño ao 13 de setembro 7.- Allariz despediu a Festa do Boi con paixón e fervor 8.- Inauguración Exposición Filatélica "De Turismo por España" 9.- Música de varias generaciones conquista el festival Ou Yeah!

Ficha técnica

Emisión

08/06/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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