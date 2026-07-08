Noticias Ourense

Noticias Ourense 08/07/2026

MIÉRCOLES 08.07.26 1 .- Rueda destaca os 24 centros de maiores postos en marcha e a creación de 1.800 novas prazas 2 .- A Xunta e a Fundación Reina Sofía destinan 170.000€ á restauración de espazos afectados polo lume 3 .- Solo uno de cada diez hogares de Ourense tiene aire acondicionado 4 .- Ucha lleva hasta el Supremo la causa por la duplicidad de ingresos de Jácome 5 .- Las riadas de Viana y Valdeorras dañaron 222 inmuebles 6 .- La UE aprueba 120,5 millones para España por los incendios de 2025 7 .- Sale a subasta un macroterreno en O Polvorín por solo 583.000 euros 8 .- Vecinos de Lobeira aprenden a mantenerse activos para vivir mejor 9 .- Descubrimento pedra-marco inicial do Camiño de Nós 10.- Campus Sporty de Allariz