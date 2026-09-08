Noticias Ourense
Noticias Ourense 08/09/2026
MARTES 08.09.26 1.- Un detenido en Ourense como presunto autor de un delito de estafa de más de 325.000 2.- El Concello de Ourense acata el fallo del tribunal y anula la adjudicación del bus urbano 3.- Ourense tiene tantos bajos sin negocios como Vigo y A Coruña juntas 4.- El Campus de Ourense tiene seis grados con sillas vacías 5.- Aflora el Plan de Emerxencias de Ourense tras 12 años de espera 6.- O PSOE reclama unha política transversal para a conciliación familiar 7.- Día grande de Os Milagros e Rosario das antorchas 8.- Presentación OUR FEST 9.- O OUFF 31 amosa o seu músculo internacional con tres estreas de primeiro nivel