Noticias Ourense
Noticias Ourense 08/10/2026
JUEVES 08.10.26 1.- El Concello de Ourense deberá abonar 600.000 euros por pagos atrasados en Coto de Canedo 2.- Alfonso Rueda anuncia a construción de 25 novas residencias de maiores 3.- Hasta 80.000 euros por vivienda: la nueva ayuda para construir pisos públicos en Galicia 4.- As XXSS presentan una campaña informativa sobre o contido do “Decreto Maricarmen” 5.- Morre Xosé Manuel Beiras aos 90 anos, figura histórica do nacionalismo galego 6.- El PP de Barbadás elige al exvicerrector Javier Rodríguez Rajo como candidato a la alcaldía en 2027 7.- Los embalses de la provincia de Ourense reducen sus reservas al 60% 8.- Foro La Región. Elena Élez 9.- Presentación Concurso Jóvenes y Mayores de La Región y Fundación Dorzán 10.- La Región entrega carnés del COB a sus suscriptores