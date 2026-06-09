Noticias Ourense
Noticias Ourense 09/06/2026
MARTES 09.06.26 1.- Xunta e Goberno están centrados na defensa da candidatura a Patrimonio Mundial 2.- Jornadas de hasta once horas, entre pulgas y moho en el club Descanso de Coles 3.- Encontro galego de ciberseguridade 4.- Borja se marcha a lo grande de la UD Ourense 5.- El esqueleto de Quintela será un bosque autóctono 6.- A Xunta amplía as zonas demarcadas fronte a flavescencia dourada 7.- Pegatinas, lámina y regalos para vivir el Rally de Ourense con La Región