Noticias Ourense
Noticias Ourense 09/10/2026
VIERNES 09.10.26 1.- El “veroño” continúa en la provincia de Ourense con unas temperaturas más altas de lo normal 2.- Vivenda e a precariedade laboral entre os factores que afectan á saúde mental da mocidade 3.- Solta de varios exemplares atendidos nos centros de recuperación no Día mundial das aves migratorias 4.- Clausura do VI Congreso Internacional Campus Auga 5.- `Medrando entre culturas’ quere favorecer a inclusión do alumnado estranxeiro nas aulas 6.- El Seminario Menor de Ourense recibe en Madrid el premio Iglesia Sostenible 7.- El Trail Ribeira Sacra celebra su décima edición