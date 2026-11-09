Noticias Ourense 09/11/2026

04/11/2026

MIÉRCOLES 04.11.26 1.- Repor instalación de jardineras en la Avenida Otero Pedrayo 2.- Ourense descifra su longevidad en el Foro La Región. Entrevista a Dorinda Pato 3.- Camilo Fernández, investido alcalde de Rairiz de Veiga en un tenso pleno que el PSdeG llevará a los tribunales 4.- Ourense encara el 29-N con récord de voto exterior y la juventud en mínimos 5.- El godello duplica producción en una década en la comarca de Valdeorras 6.- La reducción de las ratios en la educación infantil y Bachillerato precisará de más recursos 7.- A Xunta conclúe a declaración como BIC do convento do Bon Xesús da Limia 8.- La lluvia llega a Ourense para el fin de semana