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Noticias Ourense 09/11/2026
LUNES 09.11.26 1.- Bruna enciende las alertas por lluvia, tormenta y viento en la provincia de Ourense 2.- Multan a 31 conductores en una quedada de coches en Castro de Beiro 3.- A Deputación impulsa a segunda edición de TERnadal para combater a soidade non desexada durante as festas de Nadal 4.- Xosé Merelles asina un convenio de colaboración coa UVigo 5.- Mariano Rajoy visita Ourense 6.- Las futuras estrategias de la Xunta saldrán de San Clodio 7.- La Jornada de Longevidad ya mira a su segunda edición 8.- Presentación A Maiores La Región en Cartelle 9.- Abdessamad Oukhelfen y Kiros Muaz reinan en la San Martiño 10.- Meira vence en el Rally Ribeira Sacra de Ourense