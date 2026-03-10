Noticias Ourense 10/03/2026

Noticias Ourense
MARTES 10.03.26 1.- El diésel asfixia Ourense, que lidera el precio en la Península 2.- El TSXG ratifica 15 años de cárcel para un padre que violó a su hija en Ourense 3.- Presentación dispositivos anti-atragantamiento para comedores escolares 4.- A Xunta recibe no primeiro día 73 solicitudes para o programa de axudas Fogar Vivo 5.- Fronte común dos concellos da Limia para reclamar fondos para a recuperación tras as borrascas 6.- La apuesta por la calidad sostiene el precio de la patata de A Limia 7.- Presentación da Mascarada Ibérica ViboMask 8.- Historias de Ourense. Benita Álvarez, Muíños