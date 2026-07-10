Noticias Ourense
Noticias Ourense 10/07/2026
VIERNES 10.07.26 1.- Adif restablece la circulación tras más de 36 horas de corte en los trenes entre Ourense y Santiago 2.- A Deputación intensifica os traballos de limpeza na Bouza, retirando o 80% do entullo nesta localidade 3.- La grúa, víctima otra vez de impagos del Concello de Ourense 4.- Curso de formación de Visión artificial 3D Pickit 5.- Extorsionan a un empresario con un falso secuestro con ayuda de la Inteligencia Artificial 6.- O Conselleiro de Sanidade reclama ao Ministerio reiniciar a reforma do Estatuto Marco 7.- Ourense logró el segundo mejor dato de la década en creación de sociedades mercantiles en un mes de mayo 8.- Previa Café de Redacción. Adriana Domínguez 9.- A Maiores Lobeira. Actividad intergeneracional