Noticias Ourense
Noticias Ourense 10/08/2026
LUNES 10.08.26 1.- Más del 30% de turistas en agosto llegarán por el eclipse 2.- Seis personas caen al río durante la Festa do Pulpo de O Carballiño 3.- Controlado el fuego de Baltar tras arrasar 120 hectáreas de superficie 4.- Activada la alerta amarilla por calor en Ourense para este martes 5.- Llegan los primeros participantes de los Stages La Región en Manzaneda 6.- Folión Castrexo en Celanova 7.- Festa do Pulpo de Carballiño 8.- Trives se llena de color y folións con el Entroido de Verán 9.- O Son da Estación triunfou na Rúa 10.- Concertos do Xacobeo desta semana