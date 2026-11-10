Noticias Ourense
Noticias Ourense 10/11/2026
MARTES 10.11.26 1.- Entrega Premio Ourensanía 2026 2.- El mercado de pisos turísticos retrocede en Ourense con las nuevas normas 3.- La Operación Malabis desarticula una red de falsificaciones 4.- Acto de entrega dos premios TFC José Manuel Pérez Canal 2026 5.- O proxecto Gexpoctep fomentará a innovación e a sostibilidade en gandaría autóctona 6.- A Xunta recibe nove ofertas para a construción de 12 vivendas de promoción pública en San Cibrao das Viñas 7.- El Polígono de San Cibrao se refuerza ante la presencia de piquetes el día de huelga