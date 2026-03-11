Noticias Ourense
Noticias Ourense 11/03/2026
MIÉRCOLES 11.03.26 1.- Ourense, víctima de la inacción municipal 2.- La Molinera: de mil científicos a edificio fantasma 3.- O PP denuncia a parálise das políticas de igualdade no Concello de Ourense 4.- Día Mundial do Ril no CHUO 5.- Renfe alerta de retrasos en los trenes entre Galicia y Madrid por las obras en el túnel de Guadarrama 6.- La creación de empresas baja casi un 7% en Ourense en enero de 2026 7.- Repor Previsel 2026: exoesqueletos 8.- María José Gómez visita os traballos xestión da biomasa nas faixas secundarias