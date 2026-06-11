Noticias Ourense
Noticias Ourense 11/06/2026
JUEVES 11.06.26 1.- Las aulas de Primaria de Ourense tendrán 2.000 alumnos menos que en 2030 2.- Pleno extraordinario del Concello de Ourense para tratar la parálisis del bus urbano 3.- Repor de seguridad del Rally 4.- Día del cáncer de próstata 5.- Presentación da exposición do 31 OUFF: Terra do Anel 6.- IX Galleta Solidaria contra o Cancro Infantil 7.- El programa Re-Habita Rural Lab supera las 170 solicitudes 8.- A Deputación lidera un proxecto de desenvolvemento sostible na Reserva da biosfera Gerês-Xurés 9.- Abre en Ourense o novo consulado honorario de México en Galicia