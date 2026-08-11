Noticias Ourense
Noticias Ourense 11/08/2026
MARTES 11-08-26 1.- El eclipse de sol solo será total en la mitad nororiental de Ourense 2.- Calpurnia de Honra del OUFF para Javier Gutiérrez 3.- Comienza la demolición de la antigua Casa de Baños 4.- Prueba de conducción semi-autónoma de un autobús eléctrico de UNVI 5.- El Ingreso Mínimo Vital supone una inversión en Ourense de 39 millones de euros al año 6.- Volven as Xornadas de Folclore á provincia 7.- Exhibición de Vehículos en la Plaza Mayor por el Campamento Urbano 8.- Historias de Ourense. Concha Álvarez