Noticias Ourense 11/08/2026

30/07/2026

JUEVES 30.07.26 1.- Diferencias de 35 grados en el suelo de las calles de Ourense 2.- Los embalses de la provincia de Ourense afrontan el mes de agosto con reservas al 75% 3.- Ourense ya iguala a Jaén como capital que más tarda en pagar 4.- Detenido el presunto autor de tres robos con fuerza en vehículos estacionados en diferentes puntos de la ciudad 5.- ¿Qué opinan en Carballeda de Avia sobre la fusión con Ribadavia? 6.- A Xunta reforza a colaboración co Consulado honorario de México en Galicia 7.- Todo listo na Arnoia para a 47ª Festa do Pemento 8.- Cinco pueblos imprescindibles para descubrir la historia de Ourense este verano 9.- Concierto Immaculate Fools