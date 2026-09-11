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Noticias Ourense 11/09/2026
VIERNES 11.09.26 1.- Vuelta al cole solidaria con Cruz Vermella 2.- De Ourense a Zaragoza: así cayó una red de narcotráfico con 36 kilos de cocaína 3.- Un jabalí provoca un accidente múltiple en la A52 4.- Queixas nas Lagoas pola tala de árbores históricas 5.- La Policía Nacional alerta sobre el uso fraudulento de cuentas de WhatsApp 6.- El PIE de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao suma 970 participantes 7.- Presentación 31º OUFF 8.- A ourensá Ledicia Sola viaxa á Seminci coa súa ópera prima como directora, “As augas” 9.- Fallece Antón Pulido