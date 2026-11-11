Noticias Ourense 11/11/2026

Sinopsis

1.- Huelga general del 11N

2.- Karla, unha nena con Diabetes Tipo 1 que ensinou a todo un colexio a convivir coa enfermidade

3.- La borrasca Charles dejará lluvia intensas

4.- Rebelión de los vecinos de O Couto por las rampas del Concello

5.- El modelo de gratuidad hace a Galicia líder de escolarización

6.- Más de 6,5 millones para cuarteles de la Guardia Civil de Ourense

7.- San Xoán de Río adica un festival á lonxevidade