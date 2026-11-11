Noticias Ourense

Noticias Ourense 11/11/2026

Una huelga general marcada por la crisis de la vivienda y una radiografía atípica en Ourense por San Martiño.

Información Noticias

Noticias Ourense 11/11/2026

Noticias Ourense 11/11/26

Sinopsis

1.- Huelga general del 11N

2.- Karla, unha nena con Diabetes Tipo 1 que ensinou a todo un colexio a convivir coa enfermidade

3.- La borrasca Charles dejará lluvia intensas

4.- Rebelión de los vecinos de O Couto por las rampas del Concello

5.- El modelo de gratuidad hace a Galicia líder de escolarización

6.- Más de 6,5 millones para cuarteles de la Guardia Civil de Ourense

7.- San Xoán de Río adica un festival á lonxevidade

Ficha técnica

Emisión

11/11/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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