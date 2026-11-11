Noticias Ourense
Noticias Ourense 11/11/2026
Una huelga general marcada por la crisis de la vivienda y una radiografía atípica en Ourense por San Martiño.
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Una huelga general marcada por la crisis de la vivienda y una radiografía atípica en Ourense por San Martiño.
Noticias Ourense 11/11/2026
1.- Huelga general del 11N
2.- Karla, unha nena con Diabetes Tipo 1 que ensinou a todo un colexio a convivir coa enfermidade
3.- La borrasca Charles dejará lluvia intensas
4.- Rebelión de los vecinos de O Couto por las rampas del Concello
5.- El modelo de gratuidad hace a Galicia líder de escolarización
6.- Más de 6,5 millones para cuarteles de la Guardia Civil de Ourense
7.- San Xoán de Río adica un festival á lonxevidade
Emisión
11/11/2026
Genero
Información, Noticias
Directores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez