Noticias Ourense 12/03/2026
JUEVES 12.03.26 1.- Un invierno de lluvias intensas y poco frío da paso a una primavera más cálida de lo normal 2.- José González mantivo un encontro coa Asociación de Empresarios do Polígono de San Cibrao 3.- Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios 4.- Ourense reduce os tempos de acceso a consultas e intervencións e incrementa a actividade asistencial 5.- Ourense es la segunda provincia española con más metros de huerta por habitante 6.- Luz verde a la reforma del antiguo Hotel Miño en Ourense 7.- Foro La Región. Emilia Landaluce 8.- Laias formará a futuros médicos en balneoterapia 9.- La D.O. Monterrei viaja a Alemania a abrir nuevos mercados internacionales