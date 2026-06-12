Noticias Ourense
Noticias Ourense 12/06/2026
VIERNES 12.06.26 1 .- Accidente Javi Pardo y David de la Puente en el Shakedown 2 .- Jácome insta a las empresas a demandar para cobrar 3 .- O Cimborrio afea la pasividad del Concello de Ourense ante las sentencias 4 .- El director técnico de Viña Costeira, Manuel Castro, Mejor enólogo de España 5 .- Fuga de talento en Ourense: ¿mito o realidad? 6 .- Visita del mago José Rivera al Aula Hospitalaria del CHUO 7 .- Moteros solidarios visitan CEE O Pino 8 .- Despedida. 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas