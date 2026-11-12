Noticias Ourense

Noticias Ourense 12/11/2026

JUEVES 12.11.26 1.- Plan de Vialidade Invernal da Deputación 2.- Incendios, inundaciones y sequía: las emergencias más probables en Ourense 3.- Pneumoloxía do CHUO chama a vacinarse para previr a pneumonía 4.- La Fiscalía pide cárcel para el expropietario del Bamio en Ourense 5.- Ourense gana 1.627 habitantes en un año y crece por encima de la media gallega 6.- Foro La Región. María Emilia Casas 7.- Presentación exposición Galicia Inédita 8.- Presentación da Carreira Popular A Valenzá

Información Noticias

Noticias Ourense 12/11/2026

Noticias Ourense 12 11 26

Sinopsis

JUEVES 12.11.26 1.- Plan de Vialidade Invernal da Deputación 2.- Incendios, inundaciones y sequía: las emergencias más probables en Ourense 3.- Pneumoloxía do CHUO chama a vacinarse para previr a pneumonía 4.- La Fiscalía pide cárcel para el expropietario del Bamio en Ourense 5.- Ourense gana 1.627 habitantes en un año y crece por encima de la media gallega 6.- Foro La Región. María Emilia Casas 7.- Presentación exposición Galicia Inédita 8.- Presentación da Carreira Popular A Valenzá

Ficha técnica

Emisión

12/11/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y Gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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