Noticias Ourense
Noticias Ourense 12/11/2026
JUEVES 12.11.26 1.- Plan de Vialidade Invernal da Deputación 2.- Incendios, inundaciones y sequía: las emergencias más probables en Ourense 3.- Pneumoloxía do CHUO chama a vacinarse para previr a pneumonía 4.- La Fiscalía pide cárcel para el expropietario del Bamio en Ourense 5.- Ourense gana 1.627 habitantes en un año y crece por encima de la media gallega 6.- Foro La Región. María Emilia Casas 7.- Presentación exposición Galicia Inédita 8.- Presentación da Carreira Popular A Valenzá