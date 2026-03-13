Noticias Ourense
Noticias Ourense 13/03/2026
VIERNES 13.03.26 1.- Repor Fundación Secretariado Gitano 2.- La parálisis del Concello de Ourense frena obras y espanta a las empresas 3.- Los afectados por los cortes piden al Concello de Ourense exenciones fiscales 4.- Los concellos de Ourense cifran en 16 millones la factura de daños tras las borrascas 5.- La Deputación arranca con la legalización del pazo Paco Paz 6.- Expo “Un mundo por pensar” de Alba Fernández 7.- Carballiño estará presente en la Feria de Abril en Sevilla