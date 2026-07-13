Noticias Ourense 13/07/2026

09/07/2026

JUEVES 09-07-26 1.- Segundo día de retrasos de trenes en Ourense y Galicia por la avería de un tren en O Irixo 2.- La Agrupación Apícola de Galicia está preocupada por las avispas velutinas 3.- Proba de carga na no viaduto da AG-53 con 24 camiones de case 1000kg 4.- El juez ratifica que los dos acusados de matar al flautista callejero sigan en la cárcel 5.- El Colegio de Médicos de Ourense exige medidas urgentes ante la situación crítica del Servicio de Urgencias del CHUO 6.- O BNG denuncia a modificación da RPT municipal pola porta de atrás e a marxe da Mesa Xeral de Negociación 7.- Un socavón en la rúa Irmáns Xesta de Ourense dificulta el acceso al cruce y entorpece la circulación 8.- Asfaltado de Emilia Pardo Bazán 9.- Ourense afronta tormentas y bochorno antes del alivio 10.- Presentación das Noites Teatrais de Vilamarín