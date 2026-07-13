Noticias Ourense
Noticias Ourense 13/07/2026
LUNES 13.07.26 1.- Activo un incendio forestal en Untes próximo a viviendas 2.- El corte de la Calle Progreso genera un caos absoluto en el centro y O Couto 3.- Ourense encabeza las provincias mejor preparadas para el envejecimiento 4.- Los hogares ourensanos se vacían, uno de cada tres mayores vive solo 5.- A Deputación convoca o programa EmprendOU, que aumenta a súa dotación un 50 % 6.- El PPdeG exige que el ministro Óscar Puente explique el “caos ferroviario” en el Congreso 7.- Repor Escolas Abertas 9.- Ni la lluvia frenó el Entroido de Verán en O Carballiño 10.- Próximos Concertos do Xacobeo