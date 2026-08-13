Noticias Ourense 13/08/2026

12/08/2026

MIÉRCOLES 12-08-26 1.- Tras el eclipse de hoy, no llegará otro total en Ourense hasta el año 2480 2.- El Concello de Ourense inicia el derribo en silencio de la Casa de Baños que iba a renovar 3.- A Xunta inicia a información pública do viario que conecta o CHUO coa N-525 4.- Aviso naranja en Ourense y riesgo extremo de incendio 5.- Un año de prisión por llevarse 20 kilos de pulpo congelado de un supermercado de Ourense 6.- El Ribeiro inicia la vendimia más madrugadora 7.- Dos camiones del Combo Dominicano atrapados en Trives a la espera de una grúa 8.- A XXVI Festa do Esquecemento presenta a súa maior edición, con máis de 50 actividades gratuítas 9.- Campamento Urbano en el Parque Acuático de Monterrei