Noticias Ourense
Noticias Ourense 13/08/2026
JUEVES 13-08-26 1.- El día en el que anocheció dos veces en Ourense 2.- Mil maneras de vivir el eclipse en Ourense 3.- El CHUO organizó una contemplación del eclipse para pacientes 4.- O despegue de A Veiga como turismo de interior 5.- Patrimonio logra paralizar la demolición de la Casa de Baños 6.- La Xunta inicia la revisión del PXOM planeado por Jácome 7.- Visita ás obras de mellora do Polideportivo Municipal de Barbadás 8.- José González visitar unha libraría beneficiaria do Bono Remuda 9.- Recepción artistas Xornadas de Folclore 10.- Despedida do Campamento Urbano de Amencer