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Noticias Ourense 13/10/2026

MARTES 13.10.26 1.- Transportes las obras de reparación y estabilización de los taludes de desmonte en la N-525 a su paso por Ourense 2.- El botín de las ciberestafas en Ourense es de casi tres millones de euros 3.- Investigan si hubo móviles económicos tras los incendios que afectaron a Ourense 4.- Luis Menor asegura que o bono comercio é unha medida electorarista 5.- El Gobierno calla ante otro retraso en el Museo Arqueolóxico de Ourense 6.- Presentación do Salón do Automóbil 7.- Hacer prácticas en las autoescuelas de Ourense se demora hasta cuatro meses 8.- Concentración da MMM pola violencia machista no Sexto Instituto 9.- Doce centros de Secundaria de Ourense acollerán o programa “Que non te líen, ti elixes” 10.- Os trens turísticos de Galicia pechan a tempada cunha ocupación do 93,4%