Noticias Ourense
Noticias Ourense 14/07/2026
MARTES 14.07.26 1.- Muere un joven de 26 años en una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta camper en O Bolo 2.- A Deputación impulsa un servizo de mobilidade sostible para coñecer a Ribeira Sacra 3.- Las chispas de un tren causan ocho incendios a la vez en Ourense 4.- El desierto cultural en la ciudad de Ourense baja su cotización turística 5.- Un colegio de Ourense deberá indemnizar a una alumna que sufrió acoso escolar 6.- Suspendido un juicio de tráfico al acusado del crimen de O Bolo 7.- Emergen numerosos peces muertos en el Regato dos Muíños, en Barbadás 8.- A Área sanitaria de Ourense recibe a dous novos residentes de Mozambique 9.- O director do Festival de San Sebastián será o protagonista do Foro La Región do OUFF