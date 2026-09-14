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Noticias Ourense 14/09/2026
LUNES 21.09.26 1.- La aparición de otro punto de droga mantiene el clima de robos y agresiones en el barrio de As Camelias 2.- Ourense afronta una semana de extremos 3.- Comienza la venta de viajes del IMSERSO 4 .- Campaña comercio vivo de AJE 5.- O PP propón pagar as 42 facturas da 1P sen avalar a modificación por 11,4 millóns 6.- A Deputación aproba as bases do II Plan Provincial de Lectura 7.- Se busca nuevo negocio para local emblemático y céntrico de Ourense 8.- A Xunta recibiu 15 ofertas para executar as obras da Ronda Leste 9.- Entroido en pleno mes de setembro nas rúas de Esgos 10.- Concertos do Xacobeo 11.- El ourensano Vázquez gana en Ponte Caldelas la sexta prueba del Campeonato de Galicia de Montaña