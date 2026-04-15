Noticias Ourense
Noticias Ourense 15/04/2026
MIÉRCOLES 15.04.26 1.- Protesta usuarios Escola Municipal de Música 2.- Ourense, la provincia de España con mayor subida de precios por la guerra iraní 3.- La improvisada apertura al tráfico de Pena Trevinca 4.- La UVigo estrenará en 26/27 dos grados y ocho másteres 5.- Presentación XI Festival solidario de Barbadás 6.- Carballeda de Avia disfrutó con una lúdica y nutrida actividad intergeneracional de A Maiores La Región 7.- Homenaje a Loli Delgado tras casi 40 años trabajando en el CHUO