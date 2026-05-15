Noticias Ourense
Noticias Ourense 15/05/2026
VIERNES 15.05.26 1 .- Un incendio calcina la antigua Casa de Baños de Ourense 2 .- El bum inmobiliario en Ourense deja tras de sí una recaudación récord de impuestos 3 .- Ourense, entre las provincias más castigadas por la inflación 4 .- El maquinista del Alvia pide paralizar su ingreso en prisión 5 .- A Deputación de Ourense intégrase no ecosistema estatal de destinos intelixentes turísticos 6 .- A organización do Memorial dos calcetíns denuncia que o concello de Ourense prohibiu celebrar este acto, nun caso de censura ideolóxica e prevaricación administrativa. 7 .- Repor Experiencia Activa