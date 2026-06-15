Noticias Ourense
Noticias Ourense 15/06/2026
LUNES 15.06.26 1.- El incendio de Boborás sube a 240h afectadas 2.- Álvaro Muñiz y Nestor Casal se hacen con el 59 Rally de Ourense 3.- Los mejores ourensanos del Rally de Ourense 4.- A Deputación mobiliza máis de 586.000 euros para apoiar investimentos municipais e reforzar o tecido empresarial 5.- El 31% de alumnos cambia de ciudad para ir a la universidad 6.- El ácido acetilsalicílico escasea en las farmacias gallegas 7.- Justicia publica 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados 8.- Los vinos de Valdeorras acuden a Experiencia Verema Tenerife 9.- La Xunta renueva su convenio con el OUFF