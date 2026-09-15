Noticias Ourense
Noticias Ourense 15/09/2026
MARTES 15.09.26 1.- Hito de afiliados extranjeros, con más de 12.000, tras un aumento histórico en Ourense 2.- Deputación e UVigo reforzan a súa alianza para colaborar no Campus de Ourense 3.- El destino de la Plaza de Abastos nº1 de Ourense se conocerá a finales de octubre 4.- Repor venta de viajes del IMSERSO 5.- A Xunta defende a formación flexible e adaptada as empresas 6.- Presentación da Estrea Nacional de “O Sangue Das Promesas: INCENDIOS” 7.- Presentación Día da Bici 8.- O CHUO acollerá o 18 de setembro o V Torneo Solidario de Xadrez a beneficio de AFAOR