Noticias Ourense
Noticias Ourense 15/10/2026
JUEVES 15.10.26 1.- La defensa del hombre que mató a su mujer en O Bolo culpa al alcohol y pide 6 meses de cárcel 2.- Accidente en el viaducto de Brués 3.- Ourense bate su récord de calor a estas alturas del año: 32,4 grados 4.- El calor y la sequía hacen que la Xunta amplíe la alerta contra incendios 5.- La inflación en Ourense marca su nivel más alto en tres años y medio 6.- A CEO fai balance da iniciativa Conecta Ourense cun encontro empresarial 7.- Balance da 31ª edición do OUFF 8.- Presentación del himno, el logo, la oración y el cartel del Año Jubilar de la Vera Cruz