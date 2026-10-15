Noticias Ourense 15/10/2026

14/10/2026

MIÉRCOLES 14.10.26 1.- Ourense exprime el “veroño” y se tuesta a más de 30 grados 2.- O PP defende un “bono si, pero non así” e reclama apoio ao comercio durante todo o ano 3.- El frenazo a la “ley de nietos” deja en el aire en Ourense tres mil votos 4.-Trece colexios ourensáns participan no programa piloto de vacinación fronte á gripe 5.- La Interprofesional del Vino de España celebró una jornada sobre el vínculo del vino con la longevidad en Ourense 6.- El Consello del Campus de Ourense comienza el curso abordando los buenos datos de matrícula 7.- Nace Avanza Matemáticas, o novo programa de reforzo de matemáticas para primaria 8.- Luis Menor lembra que o Plan de lectura provincial pódese solicitar ata o 18 de decembro 9.- Estudios Abertos Ourense e Xenera presentan os Premios Adquisición 2026