Noticias Ourense
Noticias Ourense 16/04/2026
JUEVES 16.04.26 1.- Detenido un groomer en Ourense por engañar a menores de edad para obtener imágenes de contenido sexual 2.- Operación Reliquia 3.- Jácome cobró de forma irregular, según el juez, medio millón de euros 4.- La regularización del Gobierno alcanza a 4.000 extranjeros en la provincia de Ourense 5.- Reforzo do convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias 6.- O CHUO celebra o Día da voz 7.- Xornada interxeracional no Campus de Ourense 8.- Presentación da 63ª Feira do Viño do Ribeiro 9.- Foro La Región: Rodolfo Martín Villa 10.- Día do deporte en Seixalbo