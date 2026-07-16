Noticias Ourense
Noticias Ourense 16/07/2026
JUEVES 16.07.26 1.- Los alquileres superan ya los 600 euros en la ciudad de Ourense 2.- ADIF construirá unha marquesiña provisional na praza de acceso á estación 3.- O BNG leva ao Congreso a falta de execución dos traballos de restauración ambiental despois dos lumes 4.- La inestabilidad da paso al calor desde el sábado en Ourense 5.- El CHUO estrenaba hoy el régimen de difícil cobertura para captar médicos 6.- Campaña solidaria Venezuela Pontevella 7.- El templo budista de Galicia, listo para reabrir este mes en San Amaro 8.- La Ribeira Sacra cumple un lustro como Reserva de la Biosfera 9.- Visita campamento Arte nas mans