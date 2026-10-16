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Noticias Ourense 16/10/2026
VIERNES 16.10.26 1.- La oposición tumba el Bono comercio 2.- Inauguración Salón do Automóbil 3.- El 97% del parque móvil de Ourense continúa atado al surtidor 4.- Seis de cada diez alumnos del campus de Ourense entran en su carrera ideal 5.- O Servizo de Anestesioloxía de Ourense avanza cara a unha anestesia máis sostible e personalizada 6.- Iberlongeva se centrará en la calidad de la vejez ourensana 7.- Ourense se suma al Día Mundial de la Parada Cardíaca con una jornada de RCP 8.- A Xunta inicia este sábado o ensaio clínico Combogal 9.- Homenaje a los pilotos ourensanos 10.- Llega a Ourense la exposición “Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española” 11.- Convenio La Región-COB