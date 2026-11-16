Noticias Ourense
Noticias Ourense 16/11/2026
LUNES 16.11.26 1.- Una riada provoca graves daños en Valdeorras y deja aislado San Vicente de Leira 2.- A Xunta impulsa a mellora de itinerarios peonís e accesos turísticos na Ribeira Sacra 3.- Unha misión especial de ICOMOS visita Galicia 4.- Las 64 viviendas de Cambedo da Raia se sortearán en diciembre 5.- Derecho es el grado más exigente en el Campus de Ourense 6.- Purdeus revive a pisa da castaña na Ribeira Sacra 7.- El Rally de Ourense, fijo en el Supercampeonato de España