Noticias Ourense
Noticias Ourense 17/03/2026
MARTES 17.03.26 1.- Primer incendio del año en Requiás 2.- Repor Proxecto ProMeTeo: Premio Faro 2026 3.- Los vecinos se movilizarán el lunes si no hay solución sobre la Avenida de Portugal 4 .- Programa de Formación para o Emprendemento no Destino Ourense Termal 5.- Presentación de los carteles de Semana Santa de la ciudad y las villas 6.- Abre el plazo para solicitar plaza en las escuelas infantiles públicas 7.- Los colegios suman al menos 600 vacantes para el próximo curso escolar