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Noticias Ourense 17/04/2026
VIERNES 17.04.26 1.- Obras, inicio de fin de semana y vuelta ciclista crean caos vial en Ourense 2.- Incendio en una nave del polígono de San Cibrao 3.- Inauguración Car Outlet 4.- Libertad para las aves en Xinzo y Sandiás 5.- Apertura do prazo de adhesión dos negocios á campaña Bono Comercio 6.- Ano Oteriano: “Don Ramón gráfico e camiñante” 7.- Ano Oteriano: Don Ramón epistológrafo, orador e articulista” 8.- SIMEGA convoca a los médicos de Galicia a secundar la huelga del 27 al 30 de abril