Noticias Ourense
Noticias Ourense 17/06/2026
MIÉRCOLES 17.06.26 1.- Agrede con un cuchillo a una mujer en un presunto caso de violencia de género 2.- David Alvarado responde al PSOE tras su cese en la Diputación de Ourense 3.- Los alcaldes de Ourense achacan a la falta de recursos la maleza sin desbrozar 4.- Repor plantación de árbores no monte queimado de Seixalbo 5.- Campaña de vacinación fronte ao neumococo e ao herpes zoster nas residencias de maiores 6.- Las personas con alzheimer, entre los colectivos más vulnerables a las olas de calor 7.- Presentación da MIT de Ribadavia