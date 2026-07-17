Noticias Ourense
Noticias Ourense 17/07/2026
VIERNES 17.07.26 1.- Carballeda de Avia y Ribadavia exploran una fusión municipal 2.- Jácome vuelve a esconder sus bienes con una coartada “antiterrorista” 3.- O BNG denuncia perdas millonarias do Concello de Ourense en subvencións para rehabilitación de vivendas 4.- Ana Méndez será la candidata del PP a la alcaldía de Ourense 5.- Visita ás obras do colexio CEIP Manuel Luis Acuña 6.- A Deputación presenta cinco solicitudes de axuda ao Ministerio de Política territorial 7.- Presentación das Xornadas de Folclore 2026 8.- Concierto de Luar na Lubre en As Ermidas