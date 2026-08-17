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Noticias Ourense 17/08/2026

LUNES 17.08.26 1 .- Aviso naranja por calor: hasta 40ºC en la cuenca del Miño 2 .- Peregrinación de bañistas a Pereiro: el Parque Acuático de Monterrei ya es un referente 3 .- Rolda Luis Menor 4 .- La gran brecha policial de Ourense: 90% de éxito ante la violencia y 13% en el fraude 5 .- El CHUO gana seis plazas MIR, Ourense llegará a las 57 el año que viene 6 .- Los precios de bayas, cítricos, huevos y pescado fresco se disparan en el último año 7 .- Muere Marcos Rodríguez Pantoja, el 'niño lobo de Sierra Morena' que encontró en Ourense su último hogar 8 .- Castrelo de Miño honra a San Roque con su procesión acuática 9 .- Concertos Xacobeo