Noticias Ourense

Noticias Ourense 17/09/2026

JUEVES 17.09.26 1.- La microbiota podría ocultar el secreto de los centenarios de Ourense 2.- Centenarios de Ourense, una vida activa y sin tabaco 3.- Presentación do XXV Aniversario da apertura do Grupo 24 Horas Ourense de A.A 4.- Presentación do Congreso sobre Control Interno Local 5.- El turismo en A Veiga, al alza con el eclipse y la bandera azul 6.- A Coral De Ruada e Marita Souto, Premios Ourensanía 2026 7.- Golazos contra la ELA en O Couto 8.- Barbadás celebra a Semana da Mobilidade cun Circuíto Ciclista Infantil

Información Noticias

Noticias Ourense 17/09/2026

Noticias Ourense 17 09 26

Sinopsis

JUEVES 17.09.26 1.- La microbiota podría ocultar el secreto de los centenarios de Ourense 2.- Centenarios de Ourense, una vida activa y sin tabaco 3.- Presentación do XXV Aniversario da apertura do Grupo 24 Horas Ourense de A.A 4.- Presentación do Congreso sobre Control Interno Local 5.- El turismo en A Veiga, al alza con el eclipse y la bandera azul 6.- A Coral De Ruada e Marita Souto, Premios Ourensanía 2026 7.- Golazos contra la ELA en O Couto 8.- Barbadás celebra a Semana da Mobilidade cun Circuíto Ciclista Infantil

Ficha técnica

Emisión

17/09/2026

Genero

Información, Noticias

Lenguajes audio

Español y gallego

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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