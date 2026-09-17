Noticias Ourense
Noticias Ourense 17/09/2026
JUEVES 17.09.26 1.- La microbiota podría ocultar el secreto de los centenarios de Ourense 2.- Centenarios de Ourense, una vida activa y sin tabaco 3.- Presentación do XXV Aniversario da apertura do Grupo 24 Horas Ourense de A.A 4.- Presentación do Congreso sobre Control Interno Local 5.- El turismo en A Veiga, al alza con el eclipse y la bandera azul 6.- A Coral De Ruada e Marita Souto, Premios Ourensanía 2026 7.- Golazos contra la ELA en O Couto 8.- Barbadás celebra a Semana da Mobilidade cun Circuíto Ciclista Infantil