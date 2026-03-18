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Noticias Ourense 18/03/2026
MIÉRCOLES 18.03.26 1.- Absolto o alcalde de Verín por non executar unha sentenza administrativa 2.- Suspendido a los once minutos el pleno por el 'no' de PP y PSOE a la urgencia por As Burgas 3.- Anulada la adjudicación de los 3.500 nuevos contenedores en Ourense 4.- Repor Avenida de Portugal5.- Reunión transporte metropolitano 6.-O Parlamento galego admite a trámite a primeira ILP para protexer ecosistemas en restauración 7.- Repor Día del Padre 8.- Presentación de la nueva edición de la carrera 15K nocturna de Ourense