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Noticias Ourense 18/05/2026

En el Día de los Museos, la ciudad de Ourense tiene poco que celebrar. Puede presumir de ser la única en la que el Gobierno local los cierra y el Central es incapaz de terminar las obras de otro desde hace ya más de dos décadas.

La reforma del copago farmacéutico tendrá un impacto desigual en Ourense: apenas afectará a la mayoría de jubilados, pero aliviará a trabajadores con rentas bajas y tratamientos crónicos.

Los plásticos se acumulan en las cunetas de la carretera OU-537, en el tramo que enlaza la glorieta del Complexo de Monterrei con La Zamorana.