Noticias Ourense

Noticias Ourense 18/05/2026

En el Día de los Museos, la ciudad de Ourense tiene poco que celebrar. Puede presumir de ser la única en la que el Gobierno local los cierra y el Central es incapaz de terminar las obras de otro desde hace ya más de dos décadas.

La reforma del copago farmacéutico tendrá un impacto desigual en Ourense: apenas afectará a la mayoría de jubilados, pero aliviará a trabajadores con rentas bajas y tratamientos crónicos.

Los plásticos se acumulan en las cunetas de la carretera OU-537, en el tramo que enlaza la glorieta del Complexo de Monterrei con La Zamorana.

Información Noticias

Noticias Ourense 18/05/2026

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Sinopsis

1.- Poco que celebrar en Ourense en el Día de los Museos 

2.- El nuevo copago farmacéutico apenas incidirá en los jubilados de Ourense

3.- Basura en el polígono, carretera OU-537 

4.- Visita a Aixiña, como centro especial de emprego  

5.- A Farixa, epicentro da innovación tecnolóxica en Ourense

6.- Celebración do Día das Letras Galegas no CEIP Virxe de Covadonga 

7.- Vilanova dos Infantes vive o orgullo galego no Día das Letras Galegas

8.- Xunqueira de Espadanedo celebrou a súa II Mostra de gando

Ficha técnica

Emisión

18/05/2026

Genero

Información, Noticias

Directores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

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