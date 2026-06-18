Noticias Ourense
Noticias Ourense 18/06/2026
JUEVES 18.06.26 1.- Las lluvias torrenciales y fuertes riadas provocan el caos en el Ourense oriental 2.- A Deputación de Ourense mobiliza medios técnicos e humanos nas estradas provinciais afectadas polas fortes tormentas 3.- Foro La Región Memorial Antonio Ontiveros. Luciana Taft 4.- Presentación do cartel oficial da 31 edición do OUFF 5.- Piden hasta 25 años de cárcel por asesinar a su mujer en O Bolo 6.- Un cuarto de la población de Ourense será extranjera en el 2041 7.- Los embalses de Ourense se reformulan como recurso turístico 8.- Comienza la Feria del Libro en Ourense